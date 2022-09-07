Десятки домов Тулы останутся без света 8 сентября из-за плановых работ Фото: Архив "КП"

8 сентября часть Тулы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00 - ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-73 (нечётн.), 75 (ЭЗУ № 69); ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.);

с 09:00 до 17:00 - ул. Дм. Ульянова, 12, 12 к.2, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Ф. Энгельса, 30, 54, 74, 77, 77-а, 32-в, 34, 32; ул. Каминского, 31; ул. Пузакова, 66, 70, 72, 72-а, 74; ул. Гармонная, 33; ул. Пробная, 63; п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; ул. Декабристов, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.); ул. Марата, 119, 119-а, 121; ул. Степанова, 144, 146, 148, 150; ул. 3-я Криволученская, 33; ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечет.), 2-32 (чет.); ул. 5-я Криволученская, 2-12 (нечет.); ул. Горсовета, 123-157; (нечётн.), 106-132 (чётн.), 106-б; ул. Н. Островского, 26-62 (чётн.); Криволученский пр-зд, 2; ул. 3-я Криволученская, 5, 10; Криволученский пр-зд, 1, 3, 4, 6, 8; ул. Горсовета, 123-133 (нечётн.), 106-а, 106-б; ул. 1-я Криволученская, 1-19; ул. 2-я Криволученская, 18, 20;

с 09:30 до 13:30 - ул. Степанова, 89-а; ул. Плеханова, 13; ул. Ложевая, 4, 5, 6; ул. Осташева, 130, 138-а, 107;

с 13:30 до 16:00 - ул. Пробная, 97-а, 81-97 (нечётн.), 104-126 (чётн.); ул. Гармонная, 1-а, 2-а, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Осташева, 114-а, 138-а, 140-а, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.); ул. Пролетарская, 93-а, 103; ул. Замочная, 2.