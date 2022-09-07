9 сентября туляков приглашают в Ясную Поляну на день рождения Льва Толстого Фото: материалы пресс-служб

9 сентября в Ясной Поляне отметят 194-ю годовщину со дня рождения Льва Николаевича Толстого, и в этот день с 9:00 до 17:00 вход на территорию музея будет свободным. А с 13:00 до 15:00 для посетителей будут проводиться бесплатные 10-минутные экскурсии по Дому писателя и Флигелю Кузминских. Экскурсионные группы будут формироваться у обоих музейных зданий.

В 12:00 на площадке у Дома писателя начнется традиционное «Слово о Толстом»: к микрофону выйдут студенты ТГПУ имени Л. Н. Толстого и учащиеся Яснополянского образовательного центра, а после состоится возложение цветов к могиле Л. Н. Толстого в лесу Старый Заказ.

Кроме того, в этот день на территории мемориальной теплицы посадят кусты сирени, подаренные Ясной Поляне коллегами из Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве, а рядом со входом в Дом Толстого будет проходить специальная выставка георгинов, выращенных тульским селекционером Олегом Дорогановым.

В этот же день в рамках «Слова о Толстом» пройдет открытие Турнира по быстрым шахматам памяти Л. Н. Толстого, а в 13:00 на площадке в Старом саду состоится сеанс одновременной игры на 100 досках. Турнир будет проходить 10–11 сентября; в нем примут участие 100 шахматистов от 6 до 16 лет из Тулы и городов Тульской области. Все шесть туров пройдут в Старом саду. Для участников будет организован мастер-класс международного гроссмейстера, одного из тренеров сборной России по шахматам Владимира Поткина. В последний день турнира будут названы имена 15 лучших игроков; они будут награждены памятными сувенирами.

А вечером, в 19:00, кинотеатре «Время кино» в Доме культуры «Ясная Поляна» покажут фильм Алексея Балабанова «Мне не больно». Вход свободный.

Возрастное ограничение: 16+