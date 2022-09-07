В Туле в День города для автомобилистов откроют 4,5 тысячи бесплатных парковочных мест Фото: Архив "КП"

10 сентября Тула отмечает свое 876-летие. В центре города будет проходить множество массовых мероприятий, а это значит, что на центральных улицах будет ограничено движение, остановка и стоянка транспорта, а исторический центр вообще, по сути, превратится в пешеходную зону.

Поэтому для удобства автомобилистов в городе организуют 4514 бесплатных парковочных мест. Они будут расположены по следующим адресам:

- улица Жуковского и улица Тургеневская – 411 машиномест;

- площадь Восстания – 80 машиномест;

- торговый центр "Утюг" – 96 машиномест;

- улица Союзная и улица Благовещенская – 200 машиномест;

- торгово-развлекательный центр "МАКСИ" – 3200 машиномест;

- улица Пирогова – 80 машиномест;

- улица Советская у дома №110 – 100 машиномест;

- улица Никитская – 50 машиномест;

- Садовый переулок у дома № 7 – 50 машиномест;

- Пересечение улиц Советской и Коминтерна – 50 машиномест.