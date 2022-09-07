В Туле в День города для автомобилистов откроют 4,5 тысячи бесплатных парковочных мест
Фото: Архив "КП"
10 сентября Тула отмечает свое 876-летие. В центре города будет проходить множество массовых мероприятий, а это значит, что на центральных улицах будет ограничено движение, остановка и стоянка транспорта, а исторический центр вообще, по сути, превратится в пешеходную зону.
Поэтому для удобства автомобилистов в городе организуют 4514 бесплатных парковочных мест. Они будут расположены по следующим адресам:
- улица Жуковского и улица Тургеневская – 411 машиномест;
- площадь Восстания – 80 машиномест;
- торговый центр "Утюг" – 96 машиномест;
- улица Союзная и улица Благовещенская – 200 машиномест;
- торгово-развлекательный центр "МАКСИ" – 3200 машиномест;
- улица Пирогова – 80 машиномест;
- улица Советская у дома №110 – 100 машиномест;
- улица Никитская – 50 машиномест;
- Садовый переулок у дома № 7 – 50 машиномест;
- Пересечение улиц Советской и Коминтерна – 50 машиномест.