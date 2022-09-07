Полиция Тульской области расследует дело о грабежах ломбардов и ювелирных магазинов, совершавшихся по всей России Фото: Архив "КП"

В Следственное управление УМВД России по Тульской области переданы уголовные дела, соединенные в одно производство, по фактам 20 грабежей и разбойных нападений на ломбарды и ювелирные магазины, совершенных с 2013 по 2021 год. Группу подозреваемых задержали и пресекли их деятельность сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Тульской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Брянской, Владимирской и Кировской областей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Первое нападение преступники совершили еще в 2013 году в Новгородской области. Сообщники тщательно готовились к каждому преступлению: они по несколько дней они присматривались к ювелирным салонам и ломбардам, проверяли наличие охраны и камер видеонаблюдения. Спланировав все свои действия, они врывались в помещения магазинов, закрыв лица медицинскими масками, похищали дорогие изделия и скрывались с места преступления на двух принадлежащих им автомобилях. А чтобы не выдать свое местонахождение, они заранее похищали государственные регистрационные знаки с чужих машин такой же марки и цвета и устанавливали их на свои автомобили. Все украденное фигуранты систематически сбывали частному ювелиру, проживающему на северо-востоке столицы. Мужчина не подозревал о криминальном происхождении изделий.

Трое задержанных участников преступной группы, включая лидера, являются жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области и подозреваются в хищении дорогостоящих украшений из ювелирных магазинов и ломбардов, расположенных в 13 регионах страны. Кроме того, был установлен еще один их сообщник – гражданин иностранного государства. Его остановили при попытке пересечь государственную границу Российской Федерации.

Отмечается, что фигуранты тщательно скрывали свои преступные умыслы: каждый был примерным семьянином, их родные и близкие даже не догадывались о совершаемых ими криминальных деяниях.

По предварительным подсчетам, общая сумма причиненного ущерба может достигать 50 миллионов рублей.

Злоумышленники были заключены под стражу. Продолжается работа над установлением всех обстоятельств их преступлений.