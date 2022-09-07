Тульский Роспотребнадзор рассказал, как защитить свои права клиентам закрывшейся «Академии фитнеса»

Роспотребнадзор рассказал, как защитить свои права клиентам закрывшейся «Академии фитнеса» Фото: Архив "КП"

Управление Роспотребнадзора по Тульской области получает множество обращений от потребителей, которые понесли финансовый ущерб из-за закрытия фитнес-клуба «Академия фитнеса» и неисполнения индивидуальным предпринимателем договорных обязательств.

Оказавшимся в подобной ситуации потребителям рекомендуется:

1. Обратиться с письменной претензией в адрес ИП Серегина А.А. с требованием возврата денежных средств, уплаченных по договору. Претензия составляется в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя, второй – направляется любым доступным способом в адрес исполнителя. Претензию можно направить почтой заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении по месту регистрации индивидуального предпринимателя.

2. Если требования о возврате уплаченной за услугу денежной суммы не удовлетворены исполнителем в десятидневный срок с момента получения претензии, потребитель вправе обратиться в суд и потребовать:

- расторжения договора и возврата денежных средств за абонемент в фитнес-клуб;

- выплаты неустойки в размере 3% цены услуги за нарушение срока оказания услуг, но не более цены договора;

- компенсации морального вреда;

- взыскания штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В свою очередь управление Роспотребнадзора по Тульской области готово в судебном порядке защитить нарушенные права потребителей в качестве органа, дающего заключение по делу, а также обратившись в суд с иском от имени Управления в защиту прав конкретного потребителя либо с групповым иском при наличии 20 и более пострадавших потребителей.

Для этого каждому пострадавшему необходимо написать в адрес Управления заявление, в котором отразить просьбу о подаче иска, и приложить к нему копию листов паспорта; копии документов, подтверждающих заключение и исполнение договора, его оплату; претензии в адрес исполнителя и ответ (при наличии) и другие относящиеся к делу документы. В заявлении также необходимо указать размер компенсации морального вреда.

Получить дополнительные разъяснения по вопросу судебной защиты можно по телефону «горячей линии» 8 (4872) 55-55-50 либо по телефону: 8 (4872) 21-89-34.