В Тульской области двое москвичей организовали нарколабораторию в арендованном сарае Фото: материалы пресс-служб

В деревне Веселово Заокского района Тульской области сотрудники силовых ведомств задержали двоих жителей Москвы 30 и 24 лет, которые арендовали у местного жителя хозяйственную постройку и организовали там подпольную лабораторию по производству наркотика мефедрона. По признанию задержанных. готовый продукт они планировали продавать через интернет. Задержание проводили сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром».

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 6о граммов мефедрона, ёмкости с наркосодержащей жидкостью, специализированное химическое оборудование, прекурсоры, предназначенные для производства наркотика, а также упаковочный материал и различные приспособления для расфасовки зелья. Всё изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр, где установят точный вес уже изготовленного наркотика, а также количество, которое могло быть получено в результате противоправной деятельности задержанных.

В Тульской области двое москвичей организовали нарколабораторию в арендованном сарае Фото: материалы пресс-служб

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", по которой задержанным грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.