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Общество7 сентября 2022 11:01

В Тульской области восстанавливают поставки средств реабилитации и гигиены для инвалидов

Перебои, на которые жаловались жители региона, были связаны со сложностями поставок целлюлозы
Источник:kp.ru
В Тульской области восстанавливают поставки средств реабилитации и гигиены для инвалидов

В Тульской области восстанавливают поставки средств реабилитации и гигиены для инвалидов

Фото: Архив "КП"

В последние два месяца жители Тульской области стали чаще обращаться на телефон доверия Губернатора с жалобами, что возникают перебои с предоставлением средств реабилитации и гигиены для инвалидов.

Этот вопрос рассмотрели в рамках приема граждан губернатором Тульской области. Как сообщила заместитель управляющего Тульским региональным отделением Фонда социального страхования РФ, у производителей этих средств возникли сложности из-за проблем с поставками целлюлозы. Однако на данный момент эти сложности удалось преодолеть, и люди снова начали получать необходимые средства.