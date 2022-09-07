В Тульской области восстанавливают поставки средств реабилитации и гигиены для инвалидов Фото: Архив "КП"

В последние два месяца жители Тульской области стали чаще обращаться на телефон доверия Губернатора с жалобами, что возникают перебои с предоставлением средств реабилитации и гигиены для инвалидов.

Этот вопрос рассмотрели в рамках приема граждан губернатором Тульской области. Как сообщила заместитель управляющего Тульским региональным отделением Фонда социального страхования РФ, у производителей этих средств возникли сложности из-за проблем с поставками целлюлозы. Однако на данный момент эти сложности удалось преодолеть, и люди снова начали получать необходимые средства.