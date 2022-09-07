Зарезал и бросил в реку: в Тульской области осудили жителя Алексина за убийство знакомого Фото: материалы пресс-служб

53-летний житель Алексина Тульской области был признан виновным в убийстве своего знакомого и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как установил суд, 15 мая 2022 года в квартире одного из домов на улице Ключевой в Алексине подсудимый поссорился со своим 53-летним знакомым и в ходе выяснения отношений несколько раз ударил его ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Злоумышленник обратился к своему 34-летнему пасынку (сыну своей супруги) с просьбой помочь скрыть следы преступления. Мужчины погрузили тело погибшего в багажник автомобиля и вывезли к реке Оке и бросили в воду. Позже тело погибшего в реке нашли местные жители.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего пасынка осужденного в укрывательстве особо тяжкого преступления. В настоящее время это уголовное дело рассматривается судом.