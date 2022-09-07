В Тульской области грузовая ГАЗель вытолкнула в кювет "Ладу": пострадали два человека Фото: материалы пресс-служб

6 сентября в 08:45 на 240-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе Тульской области произошло ДТП с участием грузовика.

По предварительной информации, 43-летний мужчина на грузовом автомобиле ГАЗ-33022 столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21102 ("Лада" седан) под управлением 65-летнего мужчины. От удара "Лада" съехала в правый по ходу движения кювет, где опрокинулась.

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки - 49-летний мужчина и 43-летняя женщина, которые были отпущены после оказания медицинской помощи. На момент происшествия все участники были пристегнуты ремнем безопасности.