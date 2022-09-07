В Тульской области минэкологии выясняет причины гибели рыбы в Любовском водохранилище Фото: соцсети

В Тульской области региональное министерство природных ресурсов и экологии провело обследование водоохранной зоны Любовского водохранилища: поводом для проверки и взятия проб стала массовая гибель рыбы.

О том, что берег Любовки усеян дохлой рыбой, сообщили новомосковские рыбаки в соцсетях - Константин Григорьевский поделился фотографиями в сообществе "Новомосковский рыбак" ВКонтакте.

Отмечается, что вблизи места гибели рыбы сбросов сточных вод зафиксировано не было, тем не менее пробы воды представители ведомства взяли, сейчас пробы находятся на исследовании.

Информацию о гибели рыбы также направили в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тульской области.