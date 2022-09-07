В Тульской области заключенный удлинил себе срок, бросив тарелку с супом в сотрудника колонии Фото: Архив "КП"

В исправительной колонии №6, расположенной в Новомосковске Тульской области заключенный "добавил" себе срок необычным способом: бросив в сотрудника колонии тарелку с ужином.

Как установил суд, мужчина, отбывавший наказание за грабеж с незаконным проникновением в помещение, вечером 4 июля этого года находился в штрафном изоляторе. Когда ему через окошко в двери подали горячий ужин, он бросил тарелку в принесшего ее сотрудника, причинив тому физическую боль, а затем еще и публично оскорбил, унижая честь и достоинство.

Мужчину признали виновным и, сложив наказание за это нарушение с прошлым приговором, назначили 2,5 года исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.