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Общество7 сентября 2022 9:14

В Тульской области заключенный удлинил себе срок, бросив тарелку с супом в сотрудника колонии

Нарушитель находился в штрафном изоляторе и бросил принесенный ужин в охранника, добавив словесное оскорбление
Источник:kp.ru
В Тульской области заключенный удлинил себе срок, бросив тарелку с супом в сотрудника колонии

В Тульской области заключенный удлинил себе срок, бросив тарелку с супом в сотрудника колонии

Фото: Архив "КП"

В исправительной колонии №6, расположенной в Новомосковске Тульской области заключенный "добавил" себе срок необычным способом: бросив в сотрудника колонии тарелку с ужином.

Как установил суд, мужчина, отбывавший наказание за грабеж с незаконным проникновением в помещение, вечером 4 июля этого года находился в штрафном изоляторе. Когда ему через окошко в двери подали горячий ужин, он бросил тарелку в принесшего ее сотрудника, причинив тому физическую боль, а затем еще и публично оскорбил, унижая честь и достоинство.

Мужчину признали виновным и, сложив наказание за это нарушение с прошлым приговором, назначили 2,5 года исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.