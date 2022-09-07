Жители Тульской области могут привиться от гриппа и ОРВИ в поликлиниках и пунктах вакцинации Фото: Архив "КП"

В Тульской области стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. В прошлом году благодаря массовому использованию средств индивидуальной защиты и высокому уровню иммунизации заболеваемость гриппом была на относительно низком уровне, но именно поэтому в текущем году Роспотребнадзор прогнозирует напряженный эпидемический сезон и большое число заболевших. А потому крайне важно пройти иммунизацию до начала подъема заболеваемости - и в этом году особое внимание будет уделено вакцинации детей, чтобы эпидемия гриппа не привела к остановке учебного процесса.

Всего по Национальному календарю профилактических прививок в Тульской области в этом году планируется привить более 678 тысяч человек, в том числе почти 140 тысяч детей (противогриппозные вакцины применяются с 6 месяцев). Уже сейчас за счет средств федерального бюджета в регион поступила первая партия противогриппозной вакцины:

- 53 210 доз вакцины для детей «Ультрикс квадри»,

- 228 830 доз вакцины для взрослых – «Совигрипп».

Кроме того, за счет областного бюджета закупили 11 403 дозы противогриппозной вакцины «Гриппол плюс». В состав всех вакцин включены штаммы, актуальные для предстоящего сезона.

Привиться против гриппа необходимо в осенний период, перед началом эпидемического подъема, так как иммунитет формируется в течение 2-4 недель после прививки. Делается это ежегодно, так как вакцина обеспечивает защиту от вируса до года.

Постоянное противопоказание к прививке против гриппа – тяжелая аллергическая реакция на куриный белок, на основе которого сделана вакцина. Временное противопоказание - обострение хронических заболеваний или острые инфекционные заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой, например, ОРВИ. В случае, если ОРВИ протекала легко, вакцинацию можно провести сразу после нормализации температуры, если тяжело, то через 2 недели.

Медучреждения Тульской области готовы к прививочной кампании. Записаться можно в поликлинике по месту жительства по телефону регистратуры или на сайте Госуслуг. Также вакцинация проводится во всех пунктах иммунизации от коронавируса (ТЦ «Гостиный двор», медкомплексы возле ТЦ «Макси», ТЦ «Глобус» в Туле и ТЦ «Первый» в Новомосковске). Предварительной записи для этого не требуется. Кроме того, как и в прошлом году, прививочные бригады будут проводить выездную вакцинацию от гриппа и коронавируса на предприятиях и учреждениях.