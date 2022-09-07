Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2022 8:19

В Туле на Красноармейском проспекте сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Молодого человека госпитализировали с травмами
Источник:kp.ru
В Туле на Красноармейском проспекте сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

В Туле на Красноармейском проспекте сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Фото: материалы пресс-служб

6 сентября в 08:15 на Красноармейском проспекте в Туле произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

По предварительной информации, 64-летний мужчина на автомобиле Lada Granta сбил пешехода – 30-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть дороги в неположенном месте при наличии в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами.