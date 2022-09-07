В Туле на Красноармейском проспекте сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
Фото: материалы пресс-служб
6 сентября в 08:15 на Красноармейском проспекте в Туле произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
По предварительной информации, 64-летний мужчина на автомобиле Lada Granta сбил пешехода – 30-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть дороги в неположенном месте при наличии в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами.