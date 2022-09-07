Трое жителей Тульской области были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото: Архив "КП"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении туляков государственными наградами.

Так, за активную работу по защите прав и законных интересов предпринимателей медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области, член Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Александр Головин.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

- начальник Ефремовского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Евгений Загатин;

- ведущий инженер лаборатории федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» Екатерина Тарновская.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных.