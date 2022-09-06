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Общество6 сентября 2022 15:00

В тульских школах установят еще 6 мемориальных досок военнослужащим, погибшим в ходе СВО

Все шестеро бойцов были посмертно награждены орденом Мужества
Источник:kp.ru
В тульских школах установят еще 6 мемориальных досок военнослужащим, погибшим в ходе СВО

В тульских школах установят еще 6 мемориальных досок военнослужащим, погибшим в ходе СВО

Фото: материалы пресс-служб

Тульские центры образования подали ходатайство об установлении 6 мемориальных досок военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции по защите населения ДНР и ЛНР. Ходатайство единогласно поддержали в руководстве Тульской области и теперь мемориальные доски планируется установить на зданиях школ, в которых учились бойцы.

Так, планируется увековечить память Артема Баранова, Яна Голунова, Рустама Гулямова, Станислава Соломатина, Кирилла Тюхова и Виктора Щемелева.

Все шестеро по указу Президента России Владимира Путина были посмертно награждены орденом Мужества за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.