Туляк отсудил более 600 тысяч рублей у фирмы-строителя за некачественную отделку дома

Житель Тулы в июле 2019 года мужчина заключил договор строительного подряда с фирмой, по условиям которого поручил подрядчику не позднее марта 2020 года возвести индивидуальный жилой дом, но в срок работы не были выполнены до конца, а кроме того, во внешней и внутренней отделке дома обнаружились явные недостатки.

При этом фирма не признала факт некачественного выполнения работ и в возмещении ущерба в порядке досудебного урегулирования отказала.

Тогда обманутый клиент обратился в Роспотребнадзор, почле вмешательства которого в суде было вынесено решение в пользу истца. При этом со строителей взыскали не только сумму на устранение недостатков выполненной работы, но также: оплату экспертизы, неустойку за просрочку выполнения требования потребителя, штраф и компенсацию морального вреда.

Теперь фирме придется возместить бывшему клиенту порядка 600 тысяч рублей. Решение суда в законную силу вступило.