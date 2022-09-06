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Общество6 сентября 2022 13:55

Туляк отсудил более 600 тысяч рублей у фирмы-строителя за некачественную отделку дома

После обращения клиента в Роспотребнадзор подрядчику придется выплатить в 2,5 раза больше, чем стоило бы устранение недостатков
Источник:kp.ru
Туляк отсудил более 600 тысяч рублей у фирмы-строителя за некачественную отделку дома

Туляк отсудил более 600 тысяч рублей у фирмы-строителя за некачественную отделку дома

Житель Тулы в июле 2019 года мужчина заключил договор строительного подряда с фирмой, по условиям которого поручил подрядчику не позднее марта 2020 года возвести индивидуальный жилой дом, но в срок работы не были выполнены до конца, а кроме того, во внешней и внутренней отделке дома обнаружились явные недостатки.

При этом фирма не признала факт некачественного выполнения работ и в возмещении ущерба в порядке досудебного урегулирования отказала.

Тогда обманутый клиент обратился в Роспотребнадзор, почле вмешательства которого в суде было вынесено решение в пользу истца. При этом со строителей взыскали не только сумму на устранение недостатков выполненной работы, но также: оплату экспертизы, неустойку за просрочку выполнения требования потребителя, штраф и компенсацию морального вреда.

Теперь фирме придется возместить бывшему клиенту порядка 600 тысяч рублей. Решение суда в законную силу вступило.