В исправительную колонию №7 в Тульской области пытались пронести «консервированные» мобильники Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники исправительной колонии №7 при досмотре продуктовой передачи, которую принес 38-летний местный житель, обнаружили два «консервированных» мобильных телефона: запрещенные на режимной территории средства мобильной связиоказались в запаянной заводским способом металлической банке под видом консервированных голубцов.

Сотрудники отдела безопасности заподозрили подмену и после вскрытия двух банок обнаружили там два мобильных телефона с блоками для зарядки, два USB-провода и две пары проводных наушников.

Средства мобильной связи и аксессуары к ним были изъяты, по данному факту составили протокол об административном правонарушении. Проводится проверка, устанавливается круг лиц из числа осужденных, причастных к данному правонарушению.