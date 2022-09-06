В Тульской области трое молодых людей украли кольцо канализационного люка Фото: Архив "КП"

В Венёвском районе Тульской области местная жительница обратилась к участковому отдела МВД и сообщила, что с одной из улиц микрорайона Южный кто-то украл кольцо канализационного люка.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что на этот элемент канализационной структуры покусились безработные ранее неоднократно судимые молодые люди - двое 30-летних и один 23-летний.

Спустя некоторое время злоумышленников задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где они признались в краже. Похищенное злоумышленники успели реализовать.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе возможную причастность молодых людей к другим подобным кражам на территории района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.