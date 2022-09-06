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Общество6 сентября 2022 12:46

В Туле на улице Октябрьской образовалась пробка из-за выпавшего на дорогу утеплителя

ГАЗель потеряла свой груз недалеко от московского путепровода, и из-за реверсивного движения в этом месте образовался затор
Источник:kp.ru
В Туле на улице Октябрьской образовалась пробка из-за выпавшего на дорогу утеплителя

В Туле на улице Октябрьской образовалась пробка из-за выпавшего на дорогу утеплителя

Фото: соцсети

6 сентября в Туле на улице Октябрьской напротив дома № 99А/1, недалеко от Московского путепровода, произошло необычное ЧП, спровоцировавшее пробку в направлении Комсомольского парка% из кузова грузовика ГАЗ на проезжую часть рассыпался утеплитель в брусках. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях, поделившиеся кадрами с места.

Водителям пришлось объезжать место необычного ДТП по встречной полоса, а так как в этом месте из-за ремонта Московского путепровода организована полоса реверсивного движения, то на этом участке улицы быстро сформировалась пробка в направлении Комсомольского парка.