В Туле на улице Октябрьской безработный ограбил 30-летнего мужчину Фото: Архив "КП"

В тульском Заречье в полицию обратился 30-летний местный житель, который сообщил об ограблении. По словам мужчины, когда он возвращался домой по улице Октябрьской, неизвестный мужчина отобрал у него поясную сумку с 26 тысячами рублей и ключами.

В ходе проверки и просмотра записей камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что злоумышленником оказался нигде не работающий ранее судимый 31-летний местный житель. Спустя некоторое время злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Похищенное злоумышленник успел реализовать.

В отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж». Мужчину заключили под стражу.