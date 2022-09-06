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Общество6 сентября 2022 12:03

В Тульской области наркопотребитель пытался откупиться от полиции взяткой в 20 тысяч рублей

Ничего не вышло: по двум статьям - оборот наркотиков и дача взятки - его осудили на 3,5 года "строгача"
Источник:kp.ru
В Тульской области наркопотребитель пытался откупиться от полиции взяткой в 20 тысяч рублей

В Тульской области наркопотребитель пытался откупиться от полиции взяткой в 20 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

Ранее судимый 43-летний мужчина из Новомосковска Тульской области был признан виновным в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия, а также в незаконном хранении наркотических средств.

Следствие установило, что 14 апреля 2022 года осужденный, который находился в служебном кабинете ОМВД России по Новомосковску, передал взятку в 20 тысяч рублей начальнику территориального отделения наркоконтроля, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности за употребление наркотиков, а также чтобы избежать уголовного преследования за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Действия мужчины были пресечены следователями СК и сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД. Кроме того, в ходе следствия было установлено, что злоумышленник хранил у себя почти грамм (0, 96) героина.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Раннее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.