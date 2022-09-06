Школьники Тулы могут бесплатно посетить матч «Арсенал» - «Нефтехимик» Фото: Архив "КП"

Тульский профессиональный футбольный клуб «Арсенал» приглашает учащихся посетить воскресный матч первенства России «Арсенал» - «Нефтехимик» бесплатно.

Для этого требуется:

- составить коллективную заявку от школы или класса с указанием количества детей, которые планируют посетить игру, и контактного лица;

- прислать заявку на почту bilet@arsenaltula.ru.

Отмечается, что на 15 школьников должен быть 1 сопровождающий взрослый. Коллективные заявки принимаются до 9 сентября включительно.

Напомним, что матч 9-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска пройдет на Центральном стадионе 11 сентября в 17.00.

Перед матчем на фан-зоне у красно-желтого мяча болельщиков ждет праздничный концерт, автограф- и фото-сессии с футболистами, настольные игры, розыгрыши, эстафеты и мини-футбол. Для победителей приготовлены подарки – красно-желтая атрибутика «Арсенала». Начало мероприятия в 15.00.