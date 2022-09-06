В Тульской области безработный 20-летний сын украл из отцовского гаража мотоблок Фото: Архив "КП"

В Богородицке в полицию с заявлением о краже обратился 58-летний местный житель, который сообщил, что кто-то, повредив навесной замок входной двери его гаража по улице Набережной, украл мотоблок.

Проведя проверку, полицейские установили, что похитителем был 20-летний неработающий сын заявителя. Молодого человека задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном.

Похищенный мотоблок полицейские изъяли и вернули потерпевшему.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.