В исправительную колонию в Тульской области пытались пронести наркотики в твороге
Фото: материалы пресс-служб
Сотрудники исправительной колонии №4 в Плавске Тульской области обнаружили крупную партию наркотических веществ в творожной массе, которую пытался передать 36-летний житель Алексина на имя осужденного, отбывающего 9-летний срок за незаконный оборот наркотиков.
При досмотре продуктовой передачи сотрудники отдела безопасности ИК нашли спрятанные в творожной массе 55 полимерных свертков, внутри которых просматривалось порошкообразное вещество светлого цвета. Проверка показала, что в них содержится наркотическое вещество мефедрон общей массой 28,19 граммов.
Сейчас сотрудники оперативного отдела ИК №4 проводят проверку, устанавливается круг лиц из числа осужденных, причастных к попытке доставить наркотики на режимную территорию.
В отношении гражданина, доставившего продуктовую передачу с «неполезной» творожной массой, сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается круг лиц, причастных к данному происшествию.