В исправительную колонию в Тульской области пытались пронести наркотики в твороге Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники исправительной колонии №4 в Плавске Тульской области обнаружили крупную партию наркотических веществ в творожной массе, которую пытался передать 36-летний житель Алексина на имя осужденного, отбывающего 9-летний срок за незаконный оборот наркотиков.

При досмотре продуктовой передачи сотрудники отдела безопасности ИК нашли спрятанные в творожной массе 55 полимерных свертков, внутри которых просматривалось порошкообразное вещество светлого цвета. Проверка показала, что в них содержится наркотическое вещество мефедрон общей массой 28,19 граммов.

Сейчас сотрудники оперативного отдела ИК №4 проводят проверку, устанавливается круг лиц из числа осужденных, причастных к попытке доставить наркотики на режимную территорию.

В отношении гражданина, доставившего продуктовую передачу с «неполезной» творожной массой, сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается круг лиц, причастных к данному происшествию.