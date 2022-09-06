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Происшествия6 сентября 2022 9:03

В Тульской области нетрезвый водитель на ГАЗе врезался в стоящий Renault

Были госпитализированы с различными травмами оба водителя
Источник:kp.ru
В Тульской области нетрезвый водитель на ГАЗе врезался в стоящий Renault

В Тульской области нетрезвый водитель на ГАЗе врезался в стоящий Renault

Фото: материалы пресс-служб

5 сентября в 18:50 на улице Красноармейской в поселке Дубна Тульской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 48-летний мужчина на автомобиле ГАЗ "Практик", позднее отказавшийся от проверки на опьянение, врезался в стоящий на обочине справа по ходу движения автомобиль Renault Duster, в котором находился его 51-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя госпитализированы с различными травмами.