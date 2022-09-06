Туляков предупреждают о мошенниках, проводящих фальшивые кастинги актеров массовки

В интернете вновь получает распространение уже давно существующая схема обмана, но завернутая в новую "обертку", предупреждает Тульская кинокомиссия. Так, недавно появились объявления о наборе актеров массовых сцен на съёмки фильма "Скорая помощь", но при отправке заявки на участие, участника просят оплатить 494 рублей для получения «аккредитации», необходимого для «прохода» на съемочную площадку, питания и получения гонорара за работу.

При этом в Тульскую кинокомиссию не поступало официальной информации от производителя о съемках, то есть все это является очередным обманом. в Кинокомиссии региона туляков убедительно просят не отправлять денежные средства незнакомым людям и организациям, а также напоминают:

«Взимание платы для участия в кастинге - это явный признак того, что вы останетесь и без роли, и без денег. Изготовление всей необходимой документации, в том числе купонов на питание, пропусков и так далее, кинокомпании осуществляют за свой счет.

Вы можете связаться с нами для уточнения информации о кастинге, объявление о котором Вы увидели в социальных сетях или о проекте, если Вас уже пригласили на роль».