В Туле 5 дней назад объявили в розыск пропавшую без вести 34-летнюю женщину Фото: соцсети

В Туле с 31 августа ведутся поиски 34-летней Валентины Кругловой (Трифоновой), сообщают поисковики отряда "ЛизаАлерт". Женщина ушла из СНТ «40 лет Октября» и пропала.

Пропавшая ростом 172 см, нормального телосложения, имеет светло-русые волосы и серые глаза. Предположительно, вышла из дома в голубой майке с надписью, черных бриджах и голубых сланцах.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить ее по телефону 8-800-700-54-52 либо 112.