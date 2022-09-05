Житель Щекино проведет 9 лет в колонии строгого режима за пьяное убийство сожительницы

57-летний житель Щекино Тульской области был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, что повлекло по неосторожности ее смерть.

Следствие и суд установили, что ночью 21 июня 2022 года в квартире одного из домов на улице Ленина в Щекино подсудимый выпивал со своей 53-летней сожительницей. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, и злоумышленник избил женщину, несколько раз ударив по голове. После этого осужденный сам вызывал скорую помощь, однако, спасти жизнь женщины не удалось.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Также удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.