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Происшествия5 сентября 2022 15:00

Житель Щекино проведет 9 лет в колонии строгого режима за пьяное убийство сожительницы

Также ему придется выплатить 1 миллион рублей компенсации морального вреда родным убитой
Источник:kp.ru
Житель Щекино проведет 9 лет в колонии строгого режима за пьяное убийство сожительницы

Житель Щекино проведет 9 лет в колонии строгого режима за пьяное убийство сожительницы

57-летний житель Щекино Тульской области был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, что повлекло по неосторожности ее смерть.

Следствие и суд установили, что ночью 21 июня 2022 года в квартире одного из домов на улице Ленина в Щекино подсудимый выпивал со своей 53-летней сожительницей. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, и злоумышленник избил женщину, несколько раз ударив по голове. После этого осужденный сам вызывал скорую помощь, однако, спасти жизнь женщины не удалось.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Также удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.