В Тульской области ищут пропавшую без вести 73-летнюю женщину Фото: соцсети

В Тульской области в розыск объявили 73-летнюю женщину, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Светлана Васильевна Головина (Бешенцева) пропала 4 сентября 2022 года, по данным поисковиков, она может быть дезориентирована.

Пропавшая ростом 160 см, нормального телосложения, имеет седые короткие волосы и голубые глаза. Была одета в светло-салатовую куртку с капюшоном, темно-синюю кофту, черные брюки и бежевые туфли.

Любую информацию о местонахождении женщины просят сообщать по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или по номеру «112».