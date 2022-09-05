Труп мужчины у входа в парк в Узловой Тульской области: задержан подозреваемый в убийстве Фото: материалы пресс-служб

40-летний житель Московской области обвиняется в убийстве, сопряженное с разбоем и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Свою вину в содеянном мужчина признал.

Напомним, 2 сентября у входа в парк «Машиностроителей» в Узловой Тульской области нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, 2 сентября 2022 года обвиняемый воровал электропровода в этом парке. Мужчина, работавший в указанном парке сторожем, попытался остановить происходящее, но злоумышленник избил 64-летнего потерпевшего руками и ногами по голове, и от полученных травм мужчина скончался на месте.

По ходатайству следователя обвиняемого суд заключил под стражу. По уголовному делу продолжается следствие. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.