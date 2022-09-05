В Туле в День города пройдет выставка ретротрамваев «95 лет на службе городу» Фото: Архив "КП"

10 сентября на улице Советской напротив Городского концертного зала откроется экспозиция «95 лет на службе городу». В рамках выставки тулякам покажут вагоны серий Х, Татра Т-3, Татра Т-3М, ЛМ-2008, 71-407, 71-619КТ, 71-623, ТК-28, 71-608К и ГС-4 в хронологическом порядке их поступления в Тулу.

Кроме того, посетителям покажут снегоочиститель, рельсотранспортер, поливомоечный и грузовой вагоны, а также модель трамваев 71-911 «Львенок». Новые вагоны поступят в Тулу в рамках программы «Безопасные качественные дороги».

Выставка будет работать с 14.00 до 18.00. Затем вагоны колонной проследуют в депо.