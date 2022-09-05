В Тульской области 45-летний мужчина отдал мошенникам 12 800 рублей, оплатив "интим-услуги" Фото: Архив "КП"

В Тульской области продолжают выявлять случаи мошенничества. Так, за прошедшие сутки один из жителей региона лишился 12 800 рублей, когда попытался оплатить интим-услуги.

45-летний мужчина из Узловой перевёл эту сумму в качестве предоплаты за оказание интимных услуг, используя один из сайтов размещения объявлений подобного рода, однако после получения денег с ним перестали выходить на связь.

В настоящее время сотрудники полиции работают над установлением личности мошенников и их задержанием. В разговоре с полицейскими потерпевший сообщил, что знал о подобного рода мошенничествах из СМИ.