В тульских Барсуках цыганка украла с чужой карточки 1,5 тысячи рублей Фото: Архив "КП"

25-летняя жительница деревни Барсуки обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина сообщила, что с её банковской карты, которую она потеряла ранее при неизвестных обстоятельствах, кто-то оплатил товары в магазине на 1 547 рублей.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что найденной картой оплатила товары в магазине 32-летняя неработающая цыганка из посёлка Плеханово. Спустя некоторое время женщину задержали и доставили в дежурную часть, где она призналась в покупке с чужой банковской карты.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам кражи, подозреваемая была заключена под стражу.