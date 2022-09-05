В Туле на проспекте Ленина спилили больше 10 аварийных деревьев Фото: соцсети

На проспекте Ленина в Туле продолжают убирать деревья, об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал "Только новости. Тула", поделившись фотографиями происходящего.

Работы прошли на участке проспекта Ленина в районе его пересечения с улицей Первомайской: рабочие спилили аварийные и сухостойные деревья, пораженные вредителями, чтобы предотвратить их падение на тротуары и проезжую часть. Уже этой осенью на этом месте высадят крупномерные саженцы лип и кленов.

Также, напомним, ранее в администрации Тулы рассказали, что деревья на проспект вернут в 2023 году. Благоустройство и озеленение главной улицы города планируют провести в несколько этапов, первый из которых стартует уже этой осенью. Проект благоустройства реализуют на участке проспекта Ленина от улицы Советской до улицы Каминского, а также на улице Советской от дома №11 до дома №15 (нечетная сторона) и от пересечения со Староникитской до Пионерской (четная сторона).

В Туле на проспекте Ленина спилили больше 10 аварийных деревьев Фото: соцсети