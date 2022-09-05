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Общество5 сентября 2022 12:02

В ходе спецоперации на Украине погиб тульский казак Константин Кондаков

Об это сообщили его соратники из Тульского казачьего общества
Источник:kp.ru
В ходе спецоперации на Украине погиб тульский казак Константин Кондаков. Фото: Западное окружное казачье общество.

В ходе спецоперации на Украине погиб тульский казак Константин Кондаков. Фото: Западное окружное казачье общество.

В ходе специальной военной операции на Украине, на территории Донбасса героически погиб казак Тульского городского казачьего общества Константин Кондаков. Об этом сообщает Западное окружное казачье общество.

На сайте общества говорится:

"Господа казаки и казачки, братья и сёстры! Тяжёлая утрата настигла наши ряды, героически погиб казак нашего Тульского городского казачьего общества Константин Кондаков. Самые искренние соболезнования в связи с утратой родным и близким! Честь и Слава Герою — казаку! Царство небесное!"