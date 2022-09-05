За выходные в Тульской области выловили 22 нетрезвых водителя

За минувшие выходные дни, 3 и 4 сентября, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 22 водителя, севших за руль в нетрезвом состоянии. Протоколы были составлены:

- за нетрезвое вождение – на 8 водителей;

- за нетрезвое вождение лицом, не имеющим водительских прав - на 4 водителей;

- за отказ от прохождения медицинского освидетельствования – на 6 водителей;

- за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителем, не имеющим водительских прав – на 3 водителей.

На 1 водителя были собраны материалы по признакам уголовного нарушения - за повторный случай нетрезвого вождения.

Кроме того, в отношении 3 водителей составили протоколы об административном правонарушении за управление автомобилем лицом, заведомо лишенным водительских прав.