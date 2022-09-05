Пожарные Тулы приглашают туляков 7 сентября принять "Вертикальный вызов" Фото: материалы пресс-служб

7 сентября среди сотрудников МЧС Тульской области пройдет соревнование «Вертикальный вызов» по скоростному подъему на высотное здание. Сотрудникам регионального спасательного ведомства придется подняться в полной экипировке на 25 этаж здания, преодолев в общей сложности около 450 ступеней.

Также попробовать себя в роли пожарного смогут жители Тулы - для этого нужно при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также медсправку об отсутствии противопоказаний к физическим нагрузкам.

«Вертикальный вызов» пройдет в одном из самых высотных зданий Тулы на улице Оборонная, 102 Б. Регистрация участников будет происходить в тот же день с 9.00 до 10.30 на месте соревнований, а в 10.00 пройдет торжественное открытие мероприятия и будет дан официальный старт первому забегу.

Помимо основной площадки соревнования, для гостей будет работать выставка пожарно-спасательной техники, образцов вооружения спасателей-водолазов и беспилотных авиационных систем, стоящих на вооружении сотрудников МЧС России. Также все желающие смогут посетить выставочную экспозицию музея пожарной охраны.

Особая программа разработана и для детей: юные туляки смогут переодеться в пожарного и попробовать потушить условное возгорание водой из настоящего пожарного ствола.

Полевая кухня МЧС России предоставит горячий чай для участников и гостей соревнования.