Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 сентября 2022 11:00

35-летний житель Узловой Тульской области зарезал брата, оскорбившего их мать

В момент ссоры и злоумышленник, и потерпевший были пьяны
Источник:kp.ru
35-летний житель Узловой Тульской области зарезал брата, оскорбившего их мать

35-летний житель Узловой Тульской области зарезал брата, оскорбившего их мать

Фото: Архив "КП"

В Узловой следователи СУ СКР по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело по неосторожности к смерти потерпевшего.

Следствие установило, что 9 июля 2022 года в одной из квартир жилого дома в Узловой на улице Горького пьяный обвиняемый поссорился со своим не менее пьяным 40-летним братом. Причиной ссоры стали оскорбительные высказывания старшего из братьев в адрес матери, а также то, что он требовал у женщины алкоголь.

В ходе ссоры злоумышленник избил родственника и ударил ножом в бедро. Мужчина скончался от полученных ран на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Следствием собраны все необходимые доказательства причастности обвиняемого к преступлению. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено Узловскому межрайонному прокурору для принятия решения

Обвиняемый решением суда был заключен под стражу.