35-летний житель Узловой Тульской области зарезал брата, оскорбившего их мать Фото: Архив "КП"

В Узловой следователи СУ СКР по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело по неосторожности к смерти потерпевшего.

Следствие установило, что 9 июля 2022 года в одной из квартир жилого дома в Узловой на улице Горького пьяный обвиняемый поссорился со своим не менее пьяным 40-летним братом. Причиной ссоры стали оскорбительные высказывания старшего из братьев в адрес матери, а также то, что он требовал у женщины алкоголь.

В ходе ссоры злоумышленник избил родственника и ударил ножом в бедро. Мужчина скончался от полученных ран на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Следствием собраны все необходимые доказательства причастности обвиняемого к преступлению. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено Узловскому межрайонному прокурору для принятия решения

Обвиняемый решением суда был заключен под стражу.