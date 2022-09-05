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Происшествия5 сентября 2022 9:39

В Туле на М-2 в тройном ДТП пострадала 81-летняя пенсионерка

Автомобиль Renault столкнулся с попутным Nissan, вытолкнув его на ехавший навстречу Kia
Источник:kp.ru
В Туле на М-2 в тройном ДТП пострадала 81-летняя пенсионерка

В Туле на М-2 в тройном ДТП пострадала 81-летняя пенсионерка

Фото: материалы пресс-служб

3 сентября в 09:30 на 175-м километре автодороги М-2 «Крым» в Ленинском районе Тулы произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 48-летний мужчина на автомобиле Renault Logan столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Nissan X-Trail под управлением 32-летнего мужчины, после чего Nissan столкнулся с автомобилем Kia Sorento, за рулем которого был 44-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Renault – 81-летняя женщина. После оказания медицинской помощи пенсионерка была отпущена.