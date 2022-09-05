В тульских школах первая учебная неделя началась с церемонии поднятия флага России Фото: материалы пресс-служб

С начала нового учебного года 2022-2023 каждая учебная неделя во всех российских школах теперь начинается с торжественной линейки, на которой поднимают флаг Российской Федерации и слушают гимн.

Право поднять флаг каждую неделю будут предоставлять лучшим ученикам школы.

Время начала и продолжительность линейки устанавливается приказом директора образовательной организации. Так, в Тульской области родители отмечают, что на время прибытия в школу это не повлияло.

Кроме того, сегодня, 5 сентября, на первом уроке для школьников провели классный час "Разговоры о важном", посвященный патриотическому воспитанию детей. Такие классные часы также будут проходить регулярно, с использованием материалов, подготовленных министерством образования России.