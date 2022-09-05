Стал известен график планового отключения газа в Туле в сентябре
Фото: Архив "КП"
В сентябре специалисты АО «Тулагоргаз» продолжат работу по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов, при этом в обслуживаемых домах будет временно приостановлено газоснабжение. Сколько продлится эта приостановка, зависит от того, как быстро обеспечат доступ газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).
Работы будут проводиться по следующим адресам:
5 сентября
с 10:00 до 17:00
- ул. Луначарского, 174.
6 сентября
с 12:00 до 18:00
- ул. Кабакова, 77а.
7 сентября
с 10:00 до 17:00
- ул. Луначарского, 174.
с 12:00 до 18:00
- ул. Вознесенского, 9.
8 сентября
с 10:00 до 17:00
- ул. Луначарского, 174.
- ул. Металлургов, 69.
- ул. Шухова, 17.
с 12:00 до 18:00
- ул. Макаренко, 6.
- ул. Н. Руднева, 66а.
- ул. Первомайская, 12.
13 сентября
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 69.
- ул. Шухова, 17.
14 сентября
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 69.
- ул. Шухова, 17.
с 12:00 до 18:00
- ул. Рязанская, 8.
- ул. Гоголевская, 71.
- ул. Смидович, 20а.
- ул. Галкина, 23б.
15 сентября
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 69.
19 сентября
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 69.
- ул. Металлургов, 80а.
- ул. Доватора, 12.
с 12:00 до 18:00
- ул. М. Смирнова, 88а.
с 14:00 до 17:00
- пр. Ленина, 133в.
20 сентября
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 80а.
- ул. Доватора, 12.
с 12:00 до 18:00
- 4-й пр. Мясново, 66, подъезды №№ 1, 2.
21 сентября
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 80а.
- ул. Доватора, 12.
с 12:00 до 18:00
- 4-й пр. Мясново, 66, подъезды №№ 3, 4.
22 сентября
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 80а.
- ул. Доватора, 12.
с 12:00 до 18:00
- 4-й пр. Мясново, 66, подъезды №№ 5, 6.
26 сентября
с 10:00 до 17:00
- ул. Мартеновская, 17.
- ул. Доватора, 14.
с 14:00 до 17:00
- ул. Демонстрации, 137.
27 сентября
с 10:00 до 17:00
- ул. Мартеновская, 17.
28 сентября
с 10:00 до 17:00
- ул. Доватора, 14.