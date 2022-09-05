Стал известен график планового отключения газа в Туле в сентябре Фото: Архив "КП"

В сентябре специалисты АО «Тулагоргаз» продолжат работу по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов, при этом в обслуживаемых домах будет временно приостановлено газоснабжение. Сколько продлится эта приостановка, зависит от того, как быстро обеспечат доступ газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).

Работы будут проводиться по следующим адресам:

5 сентября

с 10:00 до 17:00

- ул. Луначарского, 174.

6 сентября

с 12:00 до 18:00

- ул. Кабакова, 77а.

7 сентября

с 10:00 до 17:00

- ул. Луначарского, 174.

с 12:00 до 18:00

- ул. Вознесенского, 9.

8 сентября

с 10:00 до 17:00

- ул. Луначарского, 174.

- ул. Металлургов, 69.

- ул. Шухова, 17.

с 12:00 до 18:00

- ул. Макаренко, 6.

- ул. Н. Руднева, 66а.

- ул. Первомайская, 12.

13 сентября

с 10:00 до 17:00

- ул. Металлургов, 69.

- ул. Шухова, 17.

14 сентября

с 10:00 до 17:00

- ул. Металлургов, 69.

- ул. Шухова, 17.

с 12:00 до 18:00

- ул. Рязанская, 8.

- ул. Гоголевская, 71.

- ул. Смидович, 20а.

- ул. Галкина, 23б.

15 сентября

с 10:00 до 17:00

- ул. Металлургов, 69.

19 сентября

с 10:00 до 17:00

- ул. Металлургов, 69.

- ул. Металлургов, 80а.

- ул. Доватора, 12.

с 12:00 до 18:00

- ул. М. Смирнова, 88а.

с 14:00 до 17:00

- пр. Ленина, 133в.

20 сентября

с 10:00 до 17:00

- ул. Металлургов, 80а.

- ул. Доватора, 12.

с 12:00 до 18:00

- 4-й пр. Мясново, 66, подъезды №№ 1, 2.

21 сентября

с 10:00 до 17:00

- ул. Металлургов, 80а.

- ул. Доватора, 12.

с 12:00 до 18:00

- 4-й пр. Мясново, 66, подъезды №№ 3, 4.

22 сентября

с 10:00 до 17:00

- ул. Металлургов, 80а.

- ул. Доватора, 12.

с 12:00 до 18:00

- 4-й пр. Мясново, 66, подъезды №№ 5, 6.

26 сентября

с 10:00 до 17:00

- ул. Мартеновская, 17.

- ул. Доватора, 14.

с 14:00 до 17:00

- ул. Демонстрации, 137.

27 сентября

с 10:00 до 17:00

- ул. Мартеновская, 17.

28 сентября

с 10:00 до 17:00

- ул. Доватора, 14.