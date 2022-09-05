Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт5 сентября 2022 7:39

Тульский «Арсенал-2» вничью сыграл с курским «Авангардом»: счет матча 2:2

Игра прошла в рамках 9-го тура первой подгруппы второй лиги
Источник:kp.ru
Тульский «Арсенал-2» вничью сыграл с курским «Авангардом»: счет матча 2:2

Тульский «Арсенал-2» вничью сыграл с курским «Авангардом»: счет матча 2:2

Фото: материалы пресс-служб

В рамках 9-го тура второй лиги второй состав «Арсенала» встретился на выезде с курским «Авангардом».

Встреча окончилась ничьей, несмотря на то, что туляки вели почти весь матч, после того как Сергей Мягкий на 13-й минуте и Александр Гребенщиков на 57-й забили по мячу в ворота противника. Куряне сумели сравнять счет в дополнительное время: так, на первой добавленной ко второму тайму минуте гол забил Александр Агеев, а на третьей — Артем Горбулин.

Сейчас «Арсенал-2» занимает 3 место, набрав 17 очков. И 10 сентября туляки дома сыграют с «Сахалинцем».