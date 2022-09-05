Тульский «Арсенал-2» вничью сыграл с курским «Авангардом»: счет матча 2:2 Фото: материалы пресс-служб

В рамках 9-го тура второй лиги второй состав «Арсенала» встретился на выезде с курским «Авангардом».

Встреча окончилась ничьей, несмотря на то, что туляки вели почти весь матч, после того как Сергей Мягкий на 13-й минуте и Александр Гребенщиков на 57-й забили по мячу в ворота противника. Куряне сумели сравнять счет в дополнительное время: так, на первой добавленной ко второму тайму минуте гол забил Александр Агеев, а на третьей — Артем Горбулин.

Сейчас «Арсенал-2» занимает 3 место, набрав 17 очков. И 10 сентября туляки дома сыграют с «Сахалинцем».