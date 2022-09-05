В Тульской области столкнулись Ford и "Нива": оба водителя были госпитализированы Фото: соцсети

Накануне, 4 сентября, в 14:30 произошло серьезное ДТП на 120-м километре автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань».

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Focus, личность которого устанавливается, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121 ("Нива"), под управлением мужчины 52 лет. От удара Ford вылетел в левый по ходу движения кювет, оба автомобиля получили серьезные повреждения.

В результате аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы.