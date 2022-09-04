Завтра, 5 сентября, в Туле без света останутся десятки домов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так они коснутся:

с 09:00 дл 17:00 - ул. Ф. Энгельса, 16-32 (чётн.), 75-79 (нечётн.), 32-а-д, 54, 74, 77-а; ул. Пушкинская, 23-33 (нечётн.), 28-а; ул. Каминского, 31; ул. Демидовская плотина, 2, 4, 6; п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; ул. Тесницкая, 3, 7; ул. Кап. Громова, 66; 18-й пр-зд, 23-53; ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 1-7, 12, 13, 13-а; 2-й Тесницкий пр-зд, 2, 5, 8.