Прохладно, но сухо: какая погода ждет Тулу в выходные 3 и 4 сентября Фото: Архив "КП"

В эти выходные, 3 и 4 сентября, в Туле потепления ждать не стоит. В субботу температура воздуха ночью опустится до +2…+7 градусов, а днем не поднимется выше +14…+19 градусов.

В субботу ожидается переменная облачность без осадков, западный ветер силой 3-8 метров в секунду. В воскресенье будет еще прохладнее - до +10...+16 градусов днем, ночью же температура опустится до +4...+8 градусов.

При этом на все выходные обещают переменную облачность без осадков, западный (в субботу) и северо-западный (в воскресенье) ветер силой 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в субботу будет заметно повышено, до 750-755 мм ртутного столба, в воскресенье же опустится до нормы - 747-748 мм.