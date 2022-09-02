В Тульском кремле открылась интерактивная выставка «Календарь деяний Петра I» Фото: материалы пресс-служб

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля со 2 сентября по 1 октября будет работать интерактивная мультимедийная выставка «Календарь деяний Петра I». В интерактивной форме она расскажет посетителям о более чем 200 фактах эпохи Петра Великого, о становлении военного флота, о победах русской армии и плодах прогресса, которые страна получила от "окна в Европу".

Мультимедийная выставка «Календарь деяний Петра I» начала свою работу в преддверии дня рождения Тулы и дня Тульской области. В рамках празднований на Крестовоздвиженской площади будет организована гастрономическая ярмарка, где в том числе будут представлены блюда петровской эпохи: сбитень, жареное в сале земляное яблоко – картофель. Инесса Леонидовна поздравила присутствующих с предстоящими праздниками и открытием мультимедийной экспозиции.