В День города туляки смогут оставить свои автомобили на дополнительных парковках Фото: Алексей ФОКИН

Так, на время проведения массовых мероприятий можно будет припарковаться в историческом центре города

- ул. Жуковского и ул. Тургеневская – 411 машиномест;

- пл. Восстания – 80 машиномест;

- ТЦ «Утюг» – 96 машиномест;

- ул. Союзная и ул. Благовещенская – 200 машиномест;

- ТЦ «МАКСИ» – 3200 машиномест;

- ул. Пирогова – 80 машиномест;

- ул. Советская, д. 110 – 100 машиномест;

- ул. Никитская – 50 машиномест;

- Садовый переулок, д. 7 – 50 машиномест;

- ул. Советская/ул. Коминтерна – 50 машиномест.

Общее количество парковочных мест – 4514.