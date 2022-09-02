В Туле завершилось расследование дела о мошенничестве с "продажей теплиц" на почти 1,5 млн рублей Фото: Архив "КП"

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего директора коммерческой организации, который обвиняется в 58 эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием служебного положения.

Как установило следствие, обвиняемый открыл в Туле и Новомосковске офисы коммерческой организации по продаже теплиц, разместил рекламу, а также образцы предлагаемого товара. После чего с февраля по апрель 2022 года через посредников злоумышленник заключил договоры на изготовление и продажу теплиц с 58 покупателями, но обязательства по этим договорам он не исполнил, да и не собирался, обратив полученные деньги в свою пользу. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 1,45 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела завершено, собрано достаточно доказательств причастности обвиняемого к преступлению. В ходе следствия он признал свою вину в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Зареченского района Тулы для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.