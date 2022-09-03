В Туле открылась мультимедийная выставка «Календарь деяний Петра I» Фото: материалы пресс-служб

Петром были осуществлены реформы, которые изменили быт, темп жизни, государственную структуру и ключевые векторы развития страны. Последствия этих реформ являются неотъемлемой частью нашей жизни сегодня.

Выполненная в цветах триколора экспозиция рассказывает о государственной деятельности Петра Великого. Интерактивные столы и стенды, проекции и экраны, дополненная реальность дадут возможность гостям максимально погрузиться в далекую эпоху. На выставке в мультимедийной и игровой форме представлен практически весь спектр преобразований Петра I - от установления даты Нового года до введения нового алфавита, от утверждения национального триколора до создания самой Российской империи.

Выставка будет работать до 1 октября.