С новыми реликвиями исторической битвы можно ознакомиться в музее Куликова поля Фото: материалы пресс-служб

Экспозицию Музея Куликовской битвы пополнили двенадцать новых предметов, обнаруженных на Куликовом поле в ходе металлодетекторного поиска экспедициями разных лет. О датировке некоторых из них ученые долго спорили.

В число новых находок сражения 1380 года включены детали панцирного доспеха – две пластины, накладка (деталь крепления), наплечник, а также втулка копья, четыре наконечника стрелы, фрагмент лицевой створки креста-энколпиона с образом Архангела Михаила, калачевидное кресало. Многие из предметов со следами сломов и утрат, были найдены сильно поврежденные коррозией, что и усложнило их интерпретацию и датировку.

Свое законное место в музейной экспозиции занял наконечник пики.

Сегодня в Музее Куликовской битвы представлены 82 реликвии.